Донецк, 21 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:30 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что ВСУ и боевики теробороны разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детских садах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и населенных пунктах ДНР.