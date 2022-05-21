Валенсия, Испания, 21 мая, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в матче последнего 38-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал уверенную победу над «Сельтой» из Виго со счетом 2:0.

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Первый мяч на 28-й минуте встречи забил центрфорвард «летучих мышей» и сборной Уругвая Максимилиано Гомес после передачи Маркоса Андре — 1:0. На 60-й минуте Нестор Араухо срезал мяч в свои ворота и удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Желтые карточки получили Хавьер Галан, Брайс Мендес, Димитри Фулькье, Тьерри Коррейя, Тиаго Гальярдо и Илайш Мориба.

На матче работала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро. Ассистенты главного судьи — Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Керезо.

Составы команд:

«Валенсия»: Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Муктар Диакаби (Урош Рачич, 84’), Хосе Луис Гайя, Димитри Фулькье, Тьерри Коррейя (Марио Домингес, 68’), Карлос Солер, Брайан Хиль (Денис Черышев, 46’), Илайш Мориба, Максимилиано Гомес (Юнус Муса, 77’), Маркос Андре (Гонсалу Гедеш, 68’).

«Сельта»: Матиас Дитуро, Нестор Араухо, Джозеф Аиду, Хавьер Галан, Кевин Васкес (Орбелин Пинеда, 70’), Денис Суарес, Нолито (Джейсон Мурильо, 70’), Аугусто Солари (Габриел Вейга, 52’), Брайс Мендес (Хосе Фонтан, 85’), Тиаго Гальярдо, Яго Аспас.