Шымкент, , 20:28 — REGNUM В Шымкенте, на юге Казахстана, обрушилась крыша стадиона из-за сильного ветра прямо во время футбольного матча, сообщает 21 мая РИА Новости со ссылкой на городской департамент по ЧС.

«Из-за усиления ветра (порывы достигали 20 м/с) произошёл срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана, предварительно, на площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе департамента.

Обломки упали прямо на стадион. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения, чтобы разобрать сорванную ветром кровлю. Игру между командами «Ордабасы» и «Аксу» пришлось приостановить.