Москва, 21 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В вопросах оплаты российского газа Германия будет ориентироваться на рекомендации Евросоюза. Об этом сообщила представитель Министерства экономики Германии в ответ на запрос ТАСС, передаёт 21 мая агентство.

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«Позиция федерального правительства ясна и неизменна. Договоры заключены в евро или долларах, и они должны выполняться. Эти договоры не могут быть изменены в одностороннем порядке. Об этом же говорили и министры энергетики G7», — ответила представитель.

По её словам, в соответствии с европейскими рекомендациями открытие счетов допускается, если, во-первых, оплата производится в евро и долларах в соответствии с контрактами и, во-вторых, компании указывают, что выполнили свою сторону контракта сразу после оплаты в евро или долларах.

При этом в ведомстве не ответили на вопрос, какие германские компании уже открыли счёт в Газпромбанке.