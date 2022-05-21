Ростов-на-Дону, , 20:05 — REGNUM Заведующие детскими садами Ростова-на-Дону отчитались о доходах за 2021 год. Некоторые руководители дошкольных учреждений заработали больше, чем глава администрации Ростова-на-Дону и донской губернатор.

В детском саду Admoblkaluga.ru

Заведующая детским садом №243 в 2021 году заработала 20 млн 877 тыс. 152,28 рубля. Ей принадлежат два земельных участка 510 кв. метров каждый, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (совместный с супругом) площадью 5964 кв. метра, жилой дом (общий с супругом) 192,3 кв. метра, а также автомобиль Hyundai Tucson. Супруг в 2021 году заработал 4 млн 403 тыс. 86,23 рубля. Ему принадлежат Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, ГАЗ 69А и прицеп бортовой.

Заведующая детским садом №199 задекларировала 10 млн 49 тыс. 996,10 рубля. Ей принадлежат две квартиры 98,9 и 86,1 кв. метра. У супруга в 2021 году дохода не было. Он владеет минивэном Peugeot Partner, грузовым фургоном и автоприцепом «Купава».

На третьем месте по уровню доходов стала заведующая детским садом №293. Она задекларировала 5 млн 353 тыс. 862,46 рубля. Ей принадлежат приусадебный земельный участок площадью 301 кв. метр и жилой дом 103,2 кв. метра.