Москва, , 19:15 — REGNUM Позиции Вооружённых сил Азербайджана были обстреляны на границе с территории Армении в направлении Басаркечярского (Варденисского) района в 15:30 по московскому времени, сообщило 21 мая Минобороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Двадцать первого мая около 16.30 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района», — заявили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.

Ранее силовое ведомство Азербайджана распространило аналогичные сведения и об обстреле своих позиций со стороны армянских подразделений на кельбаджарском направлении границы в вечернее время суток 20 мая. В Ереване сообщение назвали дезинформацией.