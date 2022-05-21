Донецк, 21 мая, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток уничтожили 15 украинских националистов. Об этом 21 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 15 украинских националистов, три огневые точки, одну огневую позицию 152-мм буксируемых артиллеристских установок 2А65 «Мста-Б», два БМП и одно грузовое транспортное средство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили одну 122-мм реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», четыре 82-мм миномёта и два грузовых транспортных средства.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли Горловку в ДНР.