Донецк, 21 мая, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 140 снарядов и мин. Об этом 15 мая сообщает Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 140 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы шести населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в министерстве внутренних дел ЛНР сообщили, что в городе Кременная в марте в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов, произошедшего из-за обстрелов со стороны представителей ВСУ, погибли более 50 человек.