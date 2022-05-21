Нижний Новгород, , 19:01 — REGNUM 27-летний аргентинский центральный защитник Лукас Масоэро с оценкой 8.39 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча последнего 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Нижний Новгород» — «Зенит» (0:1).

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

В матче с «сине-бело-голубыми» аргентинский футболист отметился четырьмя выигранными верховыми единоборствами и тремя удачными отборами. Точность передач Масоэро составила 57%.

В текущем сезоне Лукас Масоэро принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые и одну красную карточки.