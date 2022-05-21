Нижний Новгород, , 18:54 — REGNUM 21 мая санкт-петербургский «Зенит» в матче последнего 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел минимальное поражение от «Нижнего Новгорода». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Логотип «Зенита»

Единственный мяч на двадцатой минуте встречи ударом с пенальти забил 28-летний российский центральный полузащитник Николай Калинский. Желтые карточки получили Магомед Оздоев и Павел Карасев.

Статистика матча («Нижний Новгород»/«Зенит»)

Удары 9/10

Удары в створ 2/3

Владение 29%/71%

Нарушения 12/11

Угловые 2/6

Составы команд:

«Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Кравцов, Козлов, Шарипов (Ткачук, 68’), Калинский, Берковский (Горбунов, 61’), Стоцкий, Сулейманов (Карасев, 78’).

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Барриос, Алип, Адамов, Кузяев, Мостовой, Сутормин (Столбов, 59’), Оздоев (Сергеев, 46’), Дзюба, Сергеев.