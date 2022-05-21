Москва, 21 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его первый заместитель Уэнди Шерман в Вашингтоне обсудили ситуацию на энергетических рынках и поддержку Украины с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Хамедом бен Сальманом, сообщил 21 мая госдепартамент США.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

В частности, стороны обсудили «сохраняющуюся приверженность США укреплению обороны Саудовской Аравии», противодействие угрозе со стороны Ирана и даже «поддержание мощной поддержки Украине».

Кроме того политики затронули тему «давления на глобальных энергетических рынках», причину которого связывают с обстановкой на Украине.

Как отметили в госдепартаменте, стороны обсудили пути борьбы с этим давлением.