Луганск, 21 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В городе Кременная (Луганская Народная Республика) в марте погибли более 50 человек в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов, произошедшего из-за обстрелов со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 мая сообщает министерство внутренних дел ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что подразделения российских войск совместно с Народной милицией (НМ) ЛНР полностью освободили от киевских боевиков населенный пункт Кременная.