«Сродни атомной бомбе» — Орбан оценил влияние санкций против РФ на Венгрию
Москва, 21 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Венгрия не может поддержать решения Евросоюза об антироссийских санкциях. Об этом 21 мая заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире сербского телеканала RTS.
Официальное интернет-представительство президента России
Виктор Орбан
«Не должны приниматься необдуманные санкции в отношении Москвы, потому что они сродни атомной бомбе», — заявил Орбан.
По его словам, санкции способны привести к «росту цен, голоду и невиданной массовой миграции».
В начале мая стало известно, что постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России — решение заблокировала Венгрия.