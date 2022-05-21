Москва, , 17:32 — REGNUM Бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов стал президентом «АвтоВАЗа». Его вступление в должность запланировано на 23 мая, пишет ТАСС. По данным информационного агентства, на пост президента компании также рассматривалась кандидатура экс-замминистра торговли и промышленности РФ Александра Морозова. В министерстве он курировал автопром и диверсификацию производства.

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, на «АвтоВАЗе» с началом специальной военной операции на Украине возникла острая нехватка комплектующих, которая заставила приостановить основное производство заводов «АвтоВАЗа» практически с апреля. На этом фоне компания Renault, владевшая контрольным пакетом акций российской компании (67,69%), продала активы государству и покинула российский рынок.

Права на «АвтоВАЗ» получил подведомственный Минпромторгу РФ институт НАМИ, а оставшиеся акции сохранил Ростех. Было заявлено, что «АвтоВАЗ» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada, а также будет продолжать сервисное обслуживание автомобилей Renault в России.

Читайте также: Компания Renault приостановила производство автомобилей в России