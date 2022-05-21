Екатеринбург, 21 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Находящиеся за рубежом российские дипломаты периодически подвергаются попыткам вербовки. К ним на компьютеры приходят уведомления о возможности позвонить по указанному номеру телефона, если они не согласны с проводимой Россией специальной военной операцией. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках «Битвы ораторов», которая проходит в Екатеринбурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова также привела текст уведомления, которые получают наши дипломаты, нажимая на кнопку «пуск» в компьютере.

«Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться», — цитирует Захарову ТАСС.