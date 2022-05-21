Москва, 21 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Польша передала Украине запчасти и вооружение для истребителей МиГ-29. Об этом 21 мая сообщает портал Onet.

Миг 29

«Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин», — говорится в сообщении портала.

По данным изданиям, благодаря этим поставкам авиация Украины сможет «постоянно возобновлять боеспособность своих самолетов».