Москва, , 15:34 — REGNUM У части населения России есть иммунитет к оспе обезьян, так как в СССР до 1980 года проводилась обязательная вакцинация от оспы. Об этом 21 мая рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Minzdrav.gov.ru

«До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения», — сказал он.

При этом глава Минздрава России уточнил, что в российских медучреждениях имеются лекарства для терапии этого заболевания.

«В РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза как клинически, так и лабораторно подтвержденного нет», — пояснил Мурашко, отметив, что в нашей стране также есть необходимые средства диагностики, включая тест-системы, для этого заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России не выявлено случаев заражения человека оспой обезьян.