Москва, 21 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-18» позволит вывезти с Международной космической станции около 1,3 тонны отработавшего ресурс оборудования и мусора. Об этом сообщил ТАСС космонавт Олег Артемьев.

NASA Прогресс МС-17

Корабли серии «Прогресс» являются одноразовыми — после отделения от станции они сгорают в плотных слоях атмосферы, а несгораемые части затапливаются в специальном районе Тихого океана, где не ходят суда.

Корабль «Прогресс МС-18» прибыл на МКС в октябре 2021 года. Планируется, что корабль покинет станцию 1 июня текущего года.

Находящийся на орбитальной станции космонавт Артемьев рассказал, что грузовой корабль позволит утилизировать около 1,3 тонны мусора. Он добавил, что члены экипажа станции стараются загрузить грузовой корабль по максимуму. Затопление следующего корабля «Прогресс» планируется только на начало 2023 года.

На 3 июня запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС-20». Новый «грузовик» займёт освободившийся после «Прогресса МС-18» стыковочный узел.