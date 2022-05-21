Харьков, Украина, 21 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. За три дня в Харьковской области росгвардейцы захватили бронетранспортер, две единицы артиллерии и задержали 9 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

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«При проведении специальных адресных мероприятий в Харьковской области росгвардейцы в течение 3-х дней обследовали более 150 домовладений и нежилых строений, задержали 9 подозреваемых в пособничестве ВСУ, захватили бронетранспортер противника, 122-мм гаубицу Д-30, 30-мм автоматическую пушку 2А72, крупнокалиберный пулемет», — отмечается в сообщении.

Из схронов националистов изъяты 12 противотанковых управляемых ракет, переносной ЗРК, 3 огнемета, 2 ручных противотанковых гранатомета иностранного производства, 14 снарядов от реактивной системы залпового огня «Град», более 90 снарядов разного калибра, 20 ручных гранат и 11 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.