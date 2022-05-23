Хорог, Таджикистан, 23 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В случае сепаратизма в Горном Бадахшане российским войскам придётся оказать военную помощь властям Таджикистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГАндрей Грозин.

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«Если же вдруг на территории Памира каким-то чудом возникнет какая-то суверенная независимая от центральной власти республика, то тогда российским войскам придётся готовится к вертолётным десантам в Хорог, потому что Таджикистан — это наш серьёзный партнёр, с которым мы связаны гигантским количеством договорных обязательств, поэтому он вполне вправе поставить вопрос о военной защите. Если вдруг объявится сепаратистский регион, то с этим сепаратистским регионом придётся справляться не таджикским военнослужащим, у них для этого не хватит мощи, а именно нашим военным, расположенным на территории Таджикистана», — сказал эксперт.

Напомним, что в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошли столкновения населения с сотрудниками првоохранительных органов.