Волгоград, 21 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Подозреваемого в браконьерстве задержали волгоградские полицейские, в автомобиле у него были обнаружены мешки с незаконно добытой рыбой. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе УМВД Волгоградской области.

Freestockphotos.biz Рыба

Подозреваемого задержали в Среднеахтубинском районе. Инспекторы ДПС остановили на дороге в посёлке Куйбышев 44-летнего мужчину, который управлял автомобилем «Нива» При досмотре в багажнике машины полицейские обнаружили несколько мешков с рыбой частиковых пород.

Эксперты обнаружили на рыбе следы объячеивания, что свидетельствует о том, что она добыта с помощью сетей, которые относятся к незаконным орудиям лова. Сам водитель заявил, что мешки с рыбой якобы нашёл в лесу.

Улов у мужчины изъяли, в отношении него начата процессуальная проверка по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов.