Анкара, 21 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Лидер турецкой партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, который является одним из ближайших соратников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО ненужным и несвоевременным. Он заявил об этом 21 мая во время своего выступления перед соратниками по партии, которое транслировалось на странице ПНД в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Принятие Швеции и Финляндии в «зал ожидания» для вступления в НАТО на данном этапе является самым неоправданным шагом. Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий», — сказал он.

Также Бахчели добавил, что считает выступление указанных двух стран в альянс «продолжением войны на Украине».

«На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества», — отметил лидер ПНД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс выступил с предложением об исключении Турции из состава Североатлантического альянса (НАТО) из-за позиции Анкары по вступлению в него Швеции и Финляндии.