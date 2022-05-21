Белград, 21 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Венгрия выступает против необдуманных антироссийских санкций, сопоставимых с ядерной бомбой и ведущих к голоду и невиданной массовой миграции. Об этом 21 мая заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе совместной конференции с президентом Сербии Александром Вучичем на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде.

Elekes Andor Виктор Орбан

Как отметил глава венгерского правительства, военный конфликт на Украине ставит обе страны в тяжелое положение, так как Сербия не является членом ЕС, а Венгрия — является, и ей «тяжело быть умной в такой тяжелой ситуации».

«Поэтому Венгрия не соглашается на принимаемые в Брюсселе экономические неприемлемые и неразумные меры, которые привели бы к росту цен. Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе, это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — сказал он.

При этом Орбан добавил, что в результате голода, как он считает, будет наблюдаться волна миграции, уничтожающая находящиеся на ее пути страны.

«В 2020–2021 годах нашими героями были медики, а в этом году нашими героями будут работники сельского хозяйства, от них будет зависеть, есть у нас хлеб или нет. Если мы не обеспечим мир продовольствием, то сюда хлынут такие потоки миграции, что миграция до этого покажется нам детской сказкой. Это будут не люди, которые хотят жить лучше, а люди, которые хотят выжить, эта миграция нас раздавит», — пояснил премьер-министр Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции, вводимые Западом, дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.