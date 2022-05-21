Вашингтон, 21 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Возможная встреча с северокорейским лидером «зависит от его серьезности и искренности», отметил он в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сеуле с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем.

Также Байден добавил, что КНДР отказалась от предлагаемой США помощи с вакцинами от COVID-19.

Ранее Ким Чен Ын приказал мобилизовать силы военно-медицинского направления Народной армии КНДР на фоне распространения в стране коронавируса.