Киев, 21 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Владимир Зеленский заявил о 700 тысячах воюющих украинцев.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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В интервью телеканалу «Украина 24» он отметил, что «вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют». Он добавил, что на момент начала российской военной спецоперации численность боевых частей ВСУ была значительно меньше и не превышала 120 тыс. солдат.

Также Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.