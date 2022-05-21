Краснодар, , 12:27 — REGNUM Более 19 тысяч административных правонарушений и 140 преступлений пресечено при участии казаков с начала 2022 года на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам внеочередного сбора Кубанского казачьего войска 20 мая. Сбор провёл вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Кубанские казаки на параде в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

« С начала года при участии казаков пресекли 140 преступлений и более 19 тыс. административных правонарушений, задержали 50 лиц, находящихся в розыске, предотвратили 185 случаев детской безнадзорности, выявили 125 лиц, нарушивших миграционное законодательство», — сказал войсковой атаман Александр Власов.

Также казаками были задержаны почти 100 нарушителей пограничного режима, было выявлено десять случаев незаконной рубки леса на сумму почти 5,7 млн рублей. В ликвидации последствий подтоплений участвовало свыше 550 казаков.

В парадах в Москве и Новороссийске, в торжественных прохождениях по краю на День Победы участвовало свыше 3 тыс. казаков, более 6 тыс. охраняли общественный порядок во время нерабочих дней.

По данным, которые приводились на сборе, в 2022 году на первоначальный воинский учет поставили 1066 казаков Кубанского казачьего войска, что на 103 человека больше чем в 2021 году.