Воронеж, 21 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Широко отметить 350-летие со дня рождения Петра I планируется в Воронеже, основные мероприятия запланированы на 28 мая, сообщили в областном департаменте культуры. Всего в рамках юбилейного года в Воронежской области запланировано более 300 мероприятий, 88 из которых — крупные.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

28 мая торжественные мероприятия к юбилею императора-реформатора состоятся на двух площадках города: площади Ленина и Адмиралтейской площади.

В 11:00 на площади Ленина состоится официальная церемония открытия празднования. Здесь состоится вручение стипендий имени императора Петра I студентам воронежских вузов. Завершится церемония открытия концертной программой Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Затем, в 14:00, на площади состоится выступление Оркестра волынщиков Москвы. Это первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России, основанный художественным руководителем Артемием Воробьевым. На площади Ленина будет представлена выставка клубов судомоделистов Воронежской области, фестиваля кузнечного искусства «Якорь», Музея забытой музыки и клуба исторической реконструкции «Аскалон».

На Адмиралтейской площади в 21:00 будет представлена опера «Виват, Россия!» Г. Ставонина. Премьера этой оперы ранее состоялась 20 и 21 мая на сцене оперного театра Воронежа. Завершится опера лазерным шоу. А в кинотеатре «Спартак» в 12:00 состоится презентация мультипликационного фильма «Приключения на Адмиралтейской площади» студии «Wizart Animation» — 3D-короткометражки о приключениях воронежского кота Васьки и его друга щенка Бульки.