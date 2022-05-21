Милютинский район, Ростовская область, 21 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Ростовской области лейтенант Сергей Суюковский. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко («Единая Россия»).

страница Вячеслава Василенко в соцсети «ВКонтакте» Лейтенант Сергей Суюковский

Лейтенант Суюковский погиб при выполнении служебного задания в ходе специальной военной операции. В последний путь бойца проводили в станице Милютинской.

«Попрощаться с Сергеем пришла вся станица. Похоронили героя с воинскими почестями на кладбище станицы Милютинской», — написал Василенко в социальных сетях.

Сергей Суюковский — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменное командного училища имени генерала армии Маргелова. Он проходил военную службу в Кабардино-Балкарии.