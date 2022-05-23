Хорог, Таджикистан, 23 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. На южных границах России, в том числе и на Памире, странами Запада образовываются очаги нестабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Леон Петросян Памир

Андрей Грозин У наших прошлых бывших западных партнёров на фоне того, как идёт утрата позиций в Восточной Европе, возникает насущная, горячая и живая потребность в том, чтобы создать проблемы России где-то ещё. Им сейчас как никогда необходимо формирование некой новой дуги нестабильности на юге. Когда вся эта фашистская сволочь сдаётся из подвалов «Азовстали», тогда необходимо, чтобы другая сволочь выходила из горных схронов и начинала создавать проблемы для российских военных и пограничников. На территории Таджикистана находится крупнейшая по количеству военнослужащих база российских сухопутных войск за пределами собственно России. Если вдруг получится поджечь кусок Таджикистана, где-нибудь в горах Памира, то тогда у России, хочет она этого или не хочет, сложится ситуация, при которой ей придётся отвлекать значительную часть своих ресурсов, которых, всё-таки, ограниченное количество, на то, чтобы парировать подобного рода угрозы. И нам необходимо будет защищать официальный режим в Душанбе, необходимо будет проводить серьёзное военное развёртывание в центральном Таджикистане, в первую очередь, в Курган-Тюбинской области для того, чтобы парировать возможное расползание нестабильности с территории Памира.

Напомним, что 16 мая в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошли столкновения между местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов.