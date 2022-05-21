Москва, 21 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Специалисты российский государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» готовы наладить работу предприятий космической отрасли на территориях, освобождённых в результате специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Роскосмос прежде всего интересует то, что связано с космосом, то, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи великого Советского Союза как великой космической державы: это предприятия, которые находятся в Харьковской области, в Киевской области, в Днепропетровской области», — заявил Рогозин.

Он добавил, что Роскосмос готовить восстановить производство на таких предприятиях. Это позволит создать рабочие места для местных жителей и поможет наладить нормальную жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о создании штаба, в рамках которого будет организована работа по восстановлению освобождённых территорий Украины и Донбасса.