Каховка, Украина, 21 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. После освобождения региона от киевских боевиков с украинской стороны делались попытки провоза взрывчатых веществ на территорию Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для ее подрыва. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Да, были различные случаи, когда пытались провозить взрывчатые вещества (на территорию ГЭС — ред.), но они были все предотвращены», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также руководитель военно-гражданской администрации отметил, что какое-либо разрушение гидроэлектростанции стало бы большим горем, так как высота воды в водохранилище Каховской ГЭС составляет 15-16 метров, и в случае разрушения все находящиеся ниже по течению дома оказались бы затоплены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что руководство Каховской ГЭС не поменялось после освобождения региона от киевских боевиков.