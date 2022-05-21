Каховка, Украина, 21 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Руководство Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не поменялось после освобождения региона от киевских боевиков. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев

«Руководство ГЭС осталось прежним. Директор гидроэлектростанции, вы сейчас с ним встретитесь, главный инженер и весь персонал остался на месте и работал бесперебойно без перерыва с 24 февраля до настоящего момента», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также руководитель военно-гражданской администрации отметил, что за этот период были попытки провоза взрывчатых веществ на территорию ГЭС с украинской стороны для того, чтобы попытаться осуществить ее подрыв, однако их все удалось предотвратить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что в настоящее время вырабатываемая Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС) электроэнергия поставляется в единую энергосистему Украины.