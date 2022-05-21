Каховка, Украина, 21 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Возобновление подачи воды по Северокрымскому каналу никак не повлияло на водоснабжение региона. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев

Как напомнил Леонтьев, вода в Крым не поставлялась киевским режимом в течение восьми лет по политическим мотивам.

При этом он отрицательно ответил на вопрос одного из журналистов о том, могло ли возобновление подачи воды из Днепра в Крым негативно отразиться на снабжении водой остальных регионов, которые используют для этого днепровскую воду.

«Нет, нисколько, это не так. Два разных канала. Один, который работает на фермеров, скажем так, а второй — тоже на фермеров и поставляет воду в Крым», — сказал он.

Также руководитель военно-гражданской администрации рассказал, что эти каналы были построены в 1960-х годах и с тех пор успешно работают, так как они содержатся в работоспособном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что по состоянию на сегодняшний день все водохранилища в Крыму, после восстановления подачи воды по Северокрымскому каналу, заполнены.