Каховка, Украина, 21 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. По состоянию на сегодняшний день все водохранилища в Крыму, после разблокирования подачи воды по Северокрымскому каналу, заполнены. Об этом 21 мая рассказал журналистам руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев

«Вода идет в Крым начиная с марта этого года, и ежедневно около двух миллионов кубических метров воды мы поставляем в Крым. И на сегодняшний день все водохранилища в Крыму заполнены», — сказал он.

Также Леонтьев отметил, что ввиду этого на территориях Северного Крыма, которые в течение восьми лет подвергались водной блокаде со стороны киевского режима, на данный момент полностью возобновлена сельскохозяйственная деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее татуировки с нацистской символикой были обнаружены у киевских боевиков, которые сдались в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.