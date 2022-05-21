Стокгольм, 21 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Оспа обезьян теперь классифицируется в Швеции как общественно опасное заболевание, 20 мая сообщили в пресс-службе шведского министерства по социальным вопросам.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Глава ведомства Лена Халленгрен отметила, что такое решение принято по просьбе управления здравоохранения королевства. Указанный шаг позволит шведскому правительству принимать меры инфекционного контроля для борьбы с дальнейшим распространением инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в Швеции случай заболевания человека обезьяньей оспой был зарегистрирован 19 мая. 20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что в Демократической Республике Конго с начала 2022 года выявили уже 1284 случаев с подозрением на заболевание обезьяньей оспой среди людей.