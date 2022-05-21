Москва, 21 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Заражения оспой обезьян возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии 1 м друг от друга. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Обезьяна

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии 1 м друг от друга не менее 3 часов!)», — пояснил он в своем Telegram-канале.

По сравнению с человеческой оспой данный вирус менее заразен и с намного меньшей смертностью — у людей около 10%.

Вероятность развития пандемии в мире обезьяньей оспы оценил как близкую к нулю главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.