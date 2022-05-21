Мариуполь, ДНР, 21 мая, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Среди находившихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских нацистов были и иностранцы, заявил и. о. командира 36-й бригады морской пехоты украинских боевиков Сергей Волынский, также известный под псевдонимом «Волына», после сдачи в плен.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

По его словам, иностранные граждане действительно присутствовали в рядах нацистов, державших оборону на «Азовстали». Он также признал, что иностранцы воюют в рядах украинских боевиков. Тем не менее он не смог подтвердить информацию, что на территории комбината находились высокопоставленные военнослужащие стран НАТО.

«Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России заявило, что вся территория завода «Азовсталь» в Мариуполе освобождена от киевских карателей. В плен сдались не менее 2439 бандеровцев.