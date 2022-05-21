Москва, , 07:18 — REGNUM Вероятность развития пандемии в мире обезьяньей оспы оценил как близкую к нулю. главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн 20 мая в беседе с ТАСС.

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Как указал вирусолог, вероятность, что вспышка обезьяньей оспы перерастёт в пандемию, практически невозможна.

«То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю», — ответил специалист на вопрос о вероятности возникновения глобальной пандемии обезьяньей оспы, сравнимой с пандемией коронавируса.

По словам Альтштейна, обезьянья оспа хорошо изучена, её вирус не способен вызывать крупных эпидемий. Человек может переносить эту болезнь тяжело и «достаточно заразно», если он заразиться вирусом от животного. Но при передаче инфекции между людьми он ослабевает, это заложено в природе самого вируса.

Вирусолог уточнил, что даже в случае, если сейчас появился какой-то новый вариант вируса, говорить об эпидемии нельзя, она вряд ли случиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России при угрозе распространения вируса обезьяньей оспы начнут применять тест-систему, разработанную центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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