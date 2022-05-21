Багдад, 21 мая, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Дефицит электроэнергии наблюдается в Ираке из-за уменьшения поставок иранского природного газа, 20 мая сообщил портал Shafaq News со ссылкой на иракское министерство электроэнергетики.

Osd.mil Ирак

В связи с дефицитом мощностей власти были вынуждены ограничить подачу электричества в ряд провинций страны. Ирак ежедневно импортирует из Ирана до 50 млн кубометров природного газа. При этом иранская сторона периодически сокращает или блокирует экспорт голубого топлива из-за внутреннего дефицита или долгов иракской республики.

В Национальной иранской газовой компании объявили, что задолженность Ирака за газ из Ирана достигает около $1,6 млрд. Для снижения зависимости от Тегерана Багдад ведет переговоры о поставках газа сразу из нескольких стран Персидского залива, а также электричества из Иордании и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая представитель министерства торговли Ирака Мухаммед Ханун заявил, что республика должна увеличить стратегические запасы пшеницы, которых хватит только на четыре следующих месяца.