Вашингтон, 22 мая, 2022, 21:52 — ИА Регнум. США собирают все антироссийские силы и открывают дополнительные фронты противостояния с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Primeminister.am На «Армянском форуме демократии» в Ереване

«Сейчас все антироссийские силы концентрируются, объединяются и собираются не только на всём постсоветском пространстве, но и, как мы можем наблюдать, во всё мире. Причиной этого служат какие-никакие успехи России в проведении специальной военной операции на Украине. Поэтому антироссийские силы будут всеми возможными способами открывать второй, третий и ещё как можно больше фронтов политического, экономического и военного противостояния с Россией. И поэтому Америка призывает своих сателлитов к борьбе. Многие говорят, что уже идёт Третья мировая война против России. Все эти люди и силы служат одной структуре — США. Будь то это фонд Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), Госдепартамент или ЦРУ. Так что там хозяева абсолютно одни и те же, которым, кстати, госсекретарь Энтони Блинкен выписывает рекомендации о том, как им всем действовать», — сказал эксперт.

Напомним, что 20 мая американскими организациями и посольством США в Ереване был проведён так называемые «Армянский форум демократии».