Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Турция должна быть исключена из состава НАТО в связи с проводимой Анкарой политикой и возражениями турецкого руководства по поводу вступления в альянс Швеции и Финляндии, заявил глава американского аналитического центра MEF (Ближневосточный форум) Даниэль Пайпс 20 мая в интервью телеканалу TVP World.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, заявления, которые позволяет себе эта страна, являются «шантажом». Пайпс считает, что Турция торгуется, пытаясь получить преимущества взамен на свое согласие по вопросу расширения НАТО. Кроме того, директор центра подверг критике всю турецкую внешнеполитическую деятельность за два последних десятилетия.

По словам главы MEF, вторую половину XX века Анкара была «очень хорошим союзником НАТО», однако с 2002 года Турция проводила политику, вредящую Североатлантическому альянсу и ЕС: Анкара решила рассориться с Грецией, ввела войска в Сирию, привела к миграционной угрозе и начала закупать у России зенитные комплексы С-400.

Эксперт подчеркнул, что вся подобная деятельность говорит о том, что Турция фактически перестала быть частью НАТО, и республику следует выгнать из блока, чтобы она присоединилась к РФ, Китаю и Ирану.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта американский посол в Афинах Джеффри Пайетт пообещал греческим властям поддержку со стороны США по ряду проблем, включая и «агрессивную риторику Турции» в адрес Греции.

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