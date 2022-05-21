Вашингтон, 21 мая, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Штраф в размере $110 тыс. выплатил экс-президент США Дональд Трамп за неуважение к суду штата Нью-Йорк. Об этом 20 мая сообщило агентство Associated Press.

ИА REGNUM Трамп

Согласно данным офиса генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, оплата была произведена 19 мая. Указывается, что Трамп обязан предоставить в суд дополнительные документы, чтобы не возобновилось действие решения суда, предписывающее бывшему президенту США выплачивать каждый день $10 тыс. штрафа.

Генпрокурор штата Нью-Йорк заявила о намерении привлечь Трампа к суду по делу о возможных финансовых махинациях в компании Trump Organization, владельцем которой является экс-глава Белого дома. Джеймс отмечала, что Трамп отказывался предоставить документы, востребованные у него в рамках проводимого расследования. При этом экс-президент США игнорировал требование прокуратуры и предписание суда, за что суд обязал Трампа выплачивать ежедневный штраф за неуважение к суду. Решение суда было приостановлено после предоставления защитой Трампа прокуратуре часть запрошенных документов. Но с конца апреля успела накопиться сумма $110 тыс., которую и обязал экс-президента выплатить суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд назначил экс-президенту США Трампу выплатить штраф в размере 110 тыс. долларов.