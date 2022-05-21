Киншаса, , 05:50 — REGNUM Не менее 1284 случаев подозрения на заболевание оспой обезьян выявили в Демократической Республике Конго с начала 2022 года, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Горные гориллы живут только в двух областях африканского континента: в регионе Бвинди, и в пограничном треугольнике Уганды, Руанды, Демократической Республики Конго вокруг вулканов Вирунга Елена Хованская © ИА REGNUM

Отмечается, что более 75% случаев зафиксировано в провинциях Санкуру, Чопо, Экваториальной и Чуапа. Там выявили 913 подозреваемых на заболевание оспой обезьян. Отмечается, что это заболевание в ДРК унесло жизни 58 человек с начала 2022 года.

Ранее случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Израиле и Соединенных Штатах. Эксперты утверждают, что заболеванием обладает низкой вероятностью передачи от человека к человеку. По их словам, болезнь передается только при близких контактах.