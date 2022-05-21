Новосибирск, 21 мая, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Стоимость туристических услуг в России подорожает как минимум на уровень инфляции. Такое мнение высказала доцент кафедры бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Ольга Леушина.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

«Скорее всего подорожание составит треть от уровня прошлого года, — уточнила она. — Но сэкономить можно, если грамотно и взвешенно планировать поездки и экскурсии. Большинство санаториев планируют поднять цены из-за увеличения стоимости продуктов питания. С Крымом ситуация не совсем ясная. Из-за того, что южные аэропорты закрыты, доступ на полуостров ограничен. Многие туристы отменяют ранние брони на летний период».

По её подсчётам, отдых в Сочи на сегодняшний день составляет около 50 тысяч на человека на 10-12 июньских дней, но к середине лета цены будут расти.