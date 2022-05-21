Ереван, , 14:03 — REGNUM Политика Запада в Закавказье направлена на вытеснение Росси из этого региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Никол Пашинян выступает на «Армянском форуме демократии» Primeminister.am

«В Закавказье явно проявляется прозападный курс, и он связан с курсом Брюсселя и Вашингтона на максимальное отдаление кавказских государств от России в политическом плане и на провоцирование возникновения конфликтных очагов или сюжетов, связанных со взаимным непониманием. Это заставит Москву затрачивать дипломатические и, возможно, иные организационные усилия на то, чтобы решать эти возникающие проблемы. Ничего нового и удивительного тут нет, ещё некоторое время назад увидел свет доклад RANDCorporation, который как раз был посвящён такой тактике на растягивание усилий Москвы по всем возможным направлениям, связанным, прежде всего, с ближайшими соседями России», — сказал эксперт.

Напомним, что 20 мая в Ереване под патронажем американских организаций и посольства США открылся «Армянский форум демократии».