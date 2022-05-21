Ереван, 21 мая 2022, 14:03 — REGNUM Политика Запада в Закавказье направлена на вытеснение Росси из этого региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
«В Закавказье явно проявляется прозападный курс, и он связан с курсом Брюсселя и Вашингтона на максимальное отдаление кавказских государств от России в политическом плане и на провоцирование возникновения конфликтных очагов или сюжетов, связанных со взаимным непониманием. Это заставит Москву затрачивать дипломатические и, возможно, иные организационные усилия на то, чтобы решать эти возникающие проблемы. Ничего нового и удивительного тут нет, ещё некоторое время назад увидел свет доклад RANDCorporation, который как раз был посвящён такой тактике на растягивание усилий Москвы по всем возможным направлениям, связанным, прежде всего, с ближайшими соседями России», — сказал эксперт.
Напомним, что 20 мая в Ереване под патронажем американских организаций и посольства США открылся «Армянский форум демократии».