Лондон, , 02:40 — REGNUM Возможность поставок вооружений Молдавии обсуждают страны НАТО и Великобритания. Такое заявление сделала 20 мая глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточнила Трасс, данная мера может быть предпринята исключительно в целях защиты Молдавии от якобы существующей «угрозы вторжения» со стороны России. По словам Трасс, сейчас проходят переговоры, чтобы убедиться в соответствии не только обороны Украины, но и Молдавии стандартам НАТО на случай предотвращения потенциального нападения.

В случае, если обсуждаемый план будет принят, страны НАТО начнут поставку Молдавии современного вооружения взамен имеющейся техники советских времён. Кроме того, в страну приедут инструктора для обучения военнослужащих правилам использования оружия

Стоит отметить, что в конституции Молдавии прописан нейтральный статус страны, но при этом Кишинёв сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального партнёрства, а США в рамках программы Foreign Military оказывает Молдавии военную помощь с 2015 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявленных хищениях имущества в армии Молдавии на сумму $105 тыс.

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