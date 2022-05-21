Лондон, , 00:53 — REGNUM Вопрос поставок зерна с Украины стал одной из тем телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 20 мая сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участники беседы договорились сообща работать над разблокировкой маршрутов транспортировки украинского зерна и над борьбой с повышением цен на продовольствие в мире. Джонсон также поприветствовал ведущую роль Турции в разрешении кризиса на Украине.

Кроме того, он призвал Эрдогана снять все возражения по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО до июньского саммита Североатлантического альянса в Мадриде. По словам британского премьер-министра, Лондон готов стать посредником в переговорах Анкары со Стокгольмом, Хельсинки и руководством военного блока.

Джонсон добавил, что «Финляндия и Швеция могли бы превратиться в ценное дополнение для НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 21 мая он собирается провести телефонный разговор с руководством Финляндией по принятия членству страны в Североатлантический альянс.

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