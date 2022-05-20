Париж, 21 мая, 2022, 00:30 — ИА Регнум. По меньшей мере 383 человека, в том числе 363 ребенка, отравились в столовой школы на севере Франции. Об этом 20 мая передала радиостанция France Bleu.

Георгий Балаков ИА REGNUM Столовая

Инцидент произошел 19 мая в коммуне Шатне-Малабри. Отравившиеся, среди которых есть ученики, преподаватели, а также другие сотрудники заведения, жаловались на тошноту, боли в животе, рвоту и диарею. Трое детей были госпитализированы.

Столовую закрыли на время инспекции, в рамках которой надзорные органы должны установить причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на свадебной церемонии в афганской провинции Тахах 100 человек отравились едой. В связи с инцидентом было арестовано семь человек.