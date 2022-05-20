Мадрид, 20 мая, 2022, 23:56 — ИА Регнум. 20 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче последнего 38-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Бетисом» из Севильи. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Мадридский «Реал»

Статистика матча («Реал»/ «Бетис»)

Удары 16/10

Удары в створ 3/2

Владение 52%/48%

Угловые 8/5

Нарушения 6/12

Составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Начо, Эдер Милитао, Ферлан Менди (Марсело, 70’), Лука Модрич (Дани Себальос, 70’), Тони Кроос (Федерико Вальверде, 46’), Каземиро (Эдуардо Камавинга, 46’), Карим Бензема, Родриго (Иско, 70’), Винисиус Жуниор.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Марк Бартра, Алекс Морено, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Хуанми (Борха Иглесиас, 73’), Набиль Фекир (Хоакин, 74’), Серхио Каналес (Кристиан Тельо, 86’), Андреас Гуардадо (Вильям Карвалью, 63’), Гидо Родригес, Виллиан Жозе (Родри, 63’).

На данный момент «Реал» с 86-ю набранными очками занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис», набрав 65 очков, укрепился на пятом месте.