Скопье, 20 мая, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 20 мая опубликовало материал, посвященный систематической неоплате переработок в Северной Македонии, имеющей место вопреки закону. Один из рабочих сообщает, что законодатель вынуждал его покидать рабочее место раньше положенного в качестве компенсации за дни переработок.

А. Авдеев. Праздник труда

В лиге профсоюзов Северной Македонии отмечают, что особенное распространение получила практика неоплаты работы в неучебное время в сфере образования, что объясняется тем, что преподаватели контролируют свой график работы самостоятельно.

В ответ на претензии профсоюзов власти призывают работников обращаться в компетентные органы в случае неоплаты добавок к заработной плате за работу в нерабочее время. В профсоюзе заявили, что противоречия в трудовом законодательстве помогают работодателям игнорировать их требования.

Отмечается, что именно на работу в нерабочее время приходится 90% случаев ранений на рабочем месте, что связано с переутомлением сотрудников. В министерстве труда и социальной политике пообещали к концу летних каникул представить черновик нового закона о трудовых отношениях, который позволит решить эту проблему.